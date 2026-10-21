Годовая инфляция в России с 13 по 19 октября зафиксирована на уровне 7,15%. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России.
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