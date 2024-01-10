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В Кургане в отставку ушла мэр Елена Ситникова

В Кургане в отставку ушла мэр Елена Ситникова

С высокой должности глава города ушла на фоне уголовного дела о халатности.В Кургане 10 января депутаты городской думы досрочно прекратили полномочия главы муниципалитета Елены Ситниковой, сообщило агентство "Интерфакс".

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