Тренер «Вашингтона» заявил о пользе паузы для Овечкина на Турнире четырех наций

Главный тренер хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что перерыв в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Турнир четырех наций поможет капитану команды Александру Овечкину восстановиться.
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