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Британская газета Times опубликовала свою версию о причастных в подрыве «Северных потоков»

Британская газета Times опубликовала свою версию о причастных в подрыве «Северных потоков». Издание утверждает, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского «спонсора» диверсий на «Северных потоках», но оно не раскрывается.

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