Британская газета Times опубликовала свою версию о причастных в подрыве «Северных потоков». Издание утверждает, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского «спонсора» диверсий на «Северных потоках», но оно не раскрывается.
Британская газета Times опубликовала свою версию о причастных в подрыве «Северных потоков». Издание утверждает, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского «спонсора» диверсий на «Северных потоках», но оно не раскрывается.
Свежие комментарии