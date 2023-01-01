«Новый Год надо встречать там, где ты должен быть»: Евгений Пригожин в новогоднюю ночь поздравил бойцов на передовой

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин встретил 2023 год на передовой СВО. Он поздравил бойцов компании с праздником и передал им новогодние подарки от боевых товарищей.
Популярные статьи
- «Для пожара достаточно одной искры»: Пригожин прокомментировал планы Беглова переизбраться на второй срок
- Отмена спектакля с Ахеджаковой и пожар на судне у Кронштадтского морского завода стали темами дня в Петербурге
- Куда сходить в Петербурге в Новый год и праздничную неделю: подборка лучших мероприятий
Свежие комментарии