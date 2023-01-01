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«Новый Год надо встречать там, где ты должен быть»: Евгений Пригожин в новогоднюю ночь поздравил бойцов на передовой

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин встретил 2023 год на передовой СВО. Он поздравил бойцов компании с праздником и передал им новогодние подарки от боевых товарищей.

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