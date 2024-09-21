Дмитрий Спивак: Зеленский предлагает встречу с Россией, потому что без её не обойтись

С представителями России уже состоялись встречи в онлайн-формате, планируются новые — в онлайн и офлайн форматах, заявил Владимир Зеленский: «Мы заявили, что готовы видеть Россию на втором Саммите, потому что все наши союзники, включая самых близких, которые на нашей стороне, все сказали, что Россия должна быть на втором Саммите.
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