Дмитрий Спивак: Зеленский предлагает встречу с Россией, потому что без её не обойтись

С представителями России уже состоялись встречи в онлайн-формате, планируются новые — в онлайн и офлайн форматах, заявил Владимир Зеленский: «Мы заявили, что готовы видеть Россию на втором Саммите, потому что все наши союзники, включая самых близких, которые на нашей стороне, все сказали, что Россия должна быть на втором Саммите.