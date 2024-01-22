Самые простые способы синхронизации сообщений iMessage на всех ваших устройствах

Если сообщения iMessage не синхронизируются с iPhone на другие устройства, вот решение проблемыВы недавно приобрели iPhone и по большей части вам он нравится, но не устраивает то, что сообщения iMessage на новом устройстве не синхронизируются с другими устройствами Apple.
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