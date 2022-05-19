В Пермском крае госавтоинспектор эвакуировал людей из горящего дома

В Пермском крае в ночь на 12 мая государственный инспектор безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России «Бардымский» старший лейтенант полиции Нафис Зимасов возвращался на автомобиле домой с дежурства.
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