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Запад выдергивает из Устава ООН удобные ему принципы, не соблюдая документ полностью

Запад выдергивает из Устава ООН удобные ему принципы, не соблюдая документ полностью

Запад выдергивает из Устава ООН удобные ему принципы, не соблюдая документ полностью. Так Сергей Лавров ответил на вопрос корреспондента "Известий" Максима Приходы после совещания глав МИД ОБСЕ на Мальте.

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