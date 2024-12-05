Запад выдергивает из Устава ООН удобные ему принципы, не соблюдая документ полностью. Так Сергей Лавров ответил на вопрос корреспондента "Известий" Максима Приходы после совещания глав МИД ОБСЕ на Мальте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии