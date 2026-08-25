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Газета.ру

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Британия получит доступ к данным украинских дронов для обучения ИИ

Британия получит доступ к данным украинских дронов для обучения ИИ

Великобритания будет иметь доступ к данным собранных в ходе боевых действий на Украине, чтобы обучать военные модели искусственного интеллекта (ИИ), сообщает на сайте пресс-служба правительства Соединенного Королевства.

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