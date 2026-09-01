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Новости Липецка

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В Липецке утром 1 сентябрясгорел пассажирский автобус № 5

В Липецке утром 1 сентябрясгорел пассажирский автобус № 5

Площадь пожара составила 16 квадратных метров.Утром 1 сентября в Липецке на съезде с Октябрьского моста загорелся автобус маршрута № 5.

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