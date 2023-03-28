Южнокорейский истребитель KF-21 на испытаниях

С начала прошлого десятилетия южнокорейская промышленности при поддержке иностранных коллег разрабатывает перспективный истребитель поколения «4++» под обозначением KF-21 Boramae.
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