Всем привет! В психологии есть такое понятие, как проекция. Это общий психологический механизм, с помощью которого, свои субъективные переживания переносятся на внешний объект.
Проекция в психологии: «Что было бы, если бы я был женщиной?»
Комментарии
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Майя Maja
Ты свое увидАл. Все как всегда - всё у тебя в меру своей испорченности.)))
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3 час.
Владимир Соколов
еще расскажи что на картинке бабы сидят без бутылки и фужера 😂
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3 час.
Майя Maja
"Скажите где смеяться?" (с) Образное мышление отсутствует полностью. Ты точный маркер поста )) Гордись, алень))
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1 час.
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