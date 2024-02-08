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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Проекция в психологии: «Что было бы, если бы я был женщиной?»

Проекция в психологии: «Что было бы, если бы я был женщиной?»

Всем привет! В психологии есть такое понятие, как проекция. Это общий психологический механизм, с помощью которого, свои субъективные переживания переносятся на внешний объект.

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Комментарии
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Майя Maja
Ты свое увидАл. Все как всегда -  всё у тебя в меру своей испорченности.)))
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3 час.
Владимир Соколов
еще расскажи что на картинке бабы сидят без бутылки и фужера 😂
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3 час.
Майя Maja
&quot;Скажите где смеяться?&quot; (с) Образное мышление отсутствует полностью. Ты точный маркер поста )) Гордись, алень))
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1 час.

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