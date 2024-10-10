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Российская нефтяная компания не поверила в отсутствие проблем с дизтопливом

Российская нефтяная компания не поверила в отсутствие проблем с дизтопливом

На фоне беспокойства по поводу роста биржевых цен на дизтопливо до уровня, который остановит компенсации нефтяникам в рамках демпферного механизма, «Газпром нефть» потребовала от покупателей своего горючего на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) раскрытия информации о всей цепочке поставок до конечного получателя.

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