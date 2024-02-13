PNAS: вызванная громким шумом потеря слуха связана с избытком цинка во внутреннем ухе

Ученые из Питтсбургского университета в США обнаружили, что потеря слуха, вызванная громким шумом, связана с избытком минерала цинка, который необходим для правильного функционирования клеток внутреннего уха.
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