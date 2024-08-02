Крылатая пехота, сегодня ваш праздник. С Днем ВДВ вас, мужики!🇷🇺 Крепких нервов вам, железного здоровья, позитивного настроения и фонтанов удачи.
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Крылатая пехота, сегодня ваш праздник. С Днем ВДВ вас, мужики!🇷🇺 Крепких нервов вам, железного здоровья, позитивного настроения и фонтанов удачи.