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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика

Крылатая пехота, сегодня ваш праздник. С Днем ВДВ вас, мужики!🇷🇺 Крепких нервов вам, железного здоровья, позитивного настроения и фонтанов удачи.

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