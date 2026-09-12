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ИА Регнум

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Заслуженный артист России Спириденков умер от оторвавшегося тромба

Заслуженный артист России Спириденков умер от оторвавшегося тромба

Причиной смерти заслуженного артиста России Геннадия Спириденкова стал оторвавшийся тромб, спровоцированный желудочно-кишечным кровотечением.

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