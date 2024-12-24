Экономист Оленченко: Фицо в Москве мог предложить Путину план по транзиту газа

Премьер Словакии Роберт Фицо во время своего визита в Москву и переговоров с президентом России Владимиром Путиным мог предложить Москве схему для обхода решения Украины остановить транзит российского газа.
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