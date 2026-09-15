Агроном вместо айтишника

Ещё недавно аграрные профессии ассоциировались прежде всего с физическим трудом и невысокими доходами, а молодёжь стремилась в IT, финансы и другие «модные» сферы.
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