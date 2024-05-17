Си Цзиньпин провел встречу в узком кругу с В. Путиным в резиденции Чжуннаньхай

Пекин, 16 мая /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг провел встречу в узком кругу с президентом России Владимиром Путиным в резиденции Чжуннаньхай в Пекине, в ходе встречи стороны углубленно обменялись мнениями по стратегическим вопросам, представляющим взаимный интерес.