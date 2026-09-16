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Царьград

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Флик сообщил о травме вратаря Жоана Гарсии после разгрома "Расинга"

Флик сообщил о травме вратаря Жоана Гарсии после разгрома "Расинга"

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик сообщил о проблемах с коленом у вратаря Жоана Гарсии после победы над "Расингом" 7:2.

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