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Регионы России

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Банк Японии повысил ключевую ставку до максимума за 31 год

Банк Японии повысил ключевую ставку до максимума за 31 год

Банк Японии по итогам сентябрьского заседания повысил ключевую процентную ставку с 1% до 1,25% годовых.

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