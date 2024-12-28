“Ъ”: Что за законы вступают в силу в 2025 году

С 1 января минимальная заработная плата возрастет до 22 440 рублей. В этот же день вступит в силу Национальный словарный фонд — портал, который будет содержать нормы современного русского языка, зафиксированные в традиционных и современных словарях.
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