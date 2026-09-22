Башмаки, татарская волшебная сказка

В давние-предавние времена, когда реки были полноводнее, леса гуще, а птицы умели говорить человеческим языком, раскинулась на берегах великой реки Идель богатая и просторная татарская земля.
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