Трамп снова пообещал остановить конфликт на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, выступая на Либертарианском национальном съезде в столице страны Вашингтоне, что в случае своего переизбрания в числе первоочередных мер добьется прекращения конфликта между Россией и Украиной и остановит приближение "третьей мировой войны", сообшает РИА Новости.