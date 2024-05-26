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Трамп снова пообещал остановить конфликт на Украине

Трамп снова пообещал остановить конфликт на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, выступая на Либертарианском национальном съезде в столице страны Вашингтоне, что в случае своего переизбрания в числе первоочередных мер добьется прекращения конфликта между Россией и Украиной и остановит приближение "третьей мировой войны", сообшает РИА Новости.

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