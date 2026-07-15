Tasnim: Иран предупредительными выстрелами закрыл Ормузский пролив

Силы КСИР предупредительными выстрелами закрыли Ормузский пролив для торговых судов. Американское военное командование CENTCOM ответно нанесло удары по иранским объектам на острове Большой Томб, подорвав возможности Ирана для атак.
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