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Россия против Украины?

Российская Федерация подала первый межгосударственный судебный иск в Европейский суд по правам человека 22 июля Министерство иностранных дел РФ сообщило о том, что Российская Федерация подала иск против Украины в Европейский суд по правам человека.

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