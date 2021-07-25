Россия против Украины?

Российская Федерация подала первый межгосударственный судебный иск в Европейский суд по правам человека 22 июля Министерство иностранных дел РФ сообщило о том, что Российская Федерация подала иск против Украины в Европейский суд по правам человека.
Российская Федерация подала первый межгосударственный судебный иск в Европейский суд по правам человека 22 июля Министерство иностранных дел РФ сообщило о том, что Российская Федерация подала иск против Украины в Европейский суд по правам человека.
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