Уйти нельзя остаться: как Иран может выдавить американские базы из региона

Будни мужчин. Все что нам интересно

Попытки президента Трампа навязать Ирану «большую сделку» с позиции силы привели лишь к тому, что на Ближнем Востоке разворачивается новый этап вооруженного противостояния, наглядно демонстрирующий, чего стоит «миролюбие» Вашингтона.