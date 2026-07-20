Уйти нельзя остаться: как Иран может выдавить американские базы из региона

Попытки президента Трампа навязать Ирану «большую сделку» с позиции силы привели лишь к тому, что на Ближнем Востоке разворачивается новый этап вооруженного противостояния, наглядно демонстрирующий, чего стоит «миролюбие» Вашингтона.
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