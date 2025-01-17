В Челябинской области вновь объявили режим «черного неба»

В семи городах Южного Урала сохраняется режим НМУ. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, ожидаются в регионе с 17 по 19 января.