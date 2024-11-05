Пограничники выявили у нескольких путешественников фальшивые документы

Пограничная полиция действовала оперативно в нескольких случаях использования поддельных документов, зарегистрированных в пунктах пропуска «Скуляны», «Леушены», «Атаки», «Тудора» и «Международный аэропорт Кишинева», отмечает Noi.
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