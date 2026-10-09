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Царьград

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В колонии на Урале осуждённые начали выпуск укрытий от дронов

В колонии на Урале осуждённые начали выпуск укрытий от дронов

В исправительном центре при КП-45 в посёлке Восточный Камышловского района осуждённые собирают железобетонные модули, предназначенные для защиты жителей от беспилотников, и готовят первую партию к отправке заказчику.

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