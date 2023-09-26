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Мужчина решил, что хочет вместо работы только отдыхать. 200 дней живет в палатке и говорит, что так лучше

Мужчина решил, что хочет вместо работы только отдыхать. 200 дней живет в палатке и говорит, что так лучше

В конце 2018 года Стен Ли уволился впервые. Он начал проводить большую часть времени в арендованной квартире, а затем и вовсе перебрался в палатку.

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Комментарии
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ВераВерная
Ничего себе беззаботная жизнь...жить в палатке-не в поход сходить. Даже не хочется описывать детально те проблемы, к которым такая спартанская жизнь приведет. Глупость и выпендрёж, больше ничего.
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13 час.
Владимир Евтушенко
попробовал бы  этот  лодырь в Сибири 200 дней в палатке прожить, быстро бы мозги включил. Смешно, но  наши идиоты  ему плюсуют.
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7 час.

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