Мужчина решил, что хочет вместо работы только отдыхать. 200 дней живет в палатке и говорит, что так лучше
В конце 2018 года Стен Ли уволился впервые. Он начал проводить большую часть времени в арендованной квартире, а затем и вовсе перебрался в палатку.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ничего себе беззаботная жизнь...жить в палатке-не в поход сходить. Даже не хочется описывать детально те проблемы, к которым такая спартанская жизнь приведет. Глупость и выпендрёж, больше ничего.
попробовал бы этот лодырь в Сибири 200 дней в палатке прожить, быстро бы мозги включил. Смешно, но наши идиоты ему плюсуют.
Свежие комментарии