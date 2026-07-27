Площадки приготовления пищи организуют для жителей негазифицированных домов в Ялте

В Ялте для людей, проживающих в домах без газоснабжения, создают специальные уличные кухни. Об этом рассказал первый заместитель главы городской администрации Сергей Олефиренко по результатам прошедшего аппаратного совещания.
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