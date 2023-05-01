Вечерний Новосибирск

39 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фаина Юсупова
    Вечная память нашим героям,пусть земля будет пухом.Тренер бойцовског...
  • Валерий Ребров
    Интересно что минтруд только перед майскими праздниками утвердил выходные,а как же календари в которых эти дни выходные?Короткая рабочая ...
  • Зоя
    неужеди есть в россии нудисты... это православная странаФекальные реки хл...

Андрей Травников поздравил новосибирские профсоюзы с 1 Мая

Андрей Травников поздравил новосибирские профсоюзы с 1 Мая

«Первомай – очень показательный праздник для Новосибирской области. У нас отличные традиции – это и социальное партнерство, действительно многолетний конструктивный диалог, когда мы находим правильное решение, это и символичное празднование 1 мая.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх