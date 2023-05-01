Андрей Травников поздравил новосибирские профсоюзы с 1 Мая

«Первомай – очень показательный праздник для Новосибирской области. У нас отличные традиции – это и социальное партнерство, действительно многолетний конструктивный диалог, когда мы находим правильное решение, это и символичное празднование 1 мая.
«Первомай – очень показательный праздник для Новосибирской области. У нас отличные традиции – это и социальное партнерство, действительно многолетний конструктивный диалог, когда мы находим правильное решение, это и символичное празднование 1 мая.
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