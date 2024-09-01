Японские врачи назвали продукт, который спасет от пародонтоза

Ученые из Осакского городского университета в Японии обнаружили новое соединение Pru-C12, которое может стать эффективным и безопасным средством для профилактики пародонтоза (глубокое поражение околозубной ткани).
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