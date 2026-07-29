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«Другого пути нет»: Медведев сделал жесткое заявление о будущем России

«Другого пути нет»: Медведев сделал жесткое заявление о будущем России

МОСКВА, 29 июля, ФедералПресс. Политолог, член Общественной палаты РФ Владимир Шаповалов прокомментировал выступление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева на форуме «Территория смыслов».

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