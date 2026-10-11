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ГТРК Татарстан

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Старейшую деревянную мечеть Татарстана реставрируют: открытие запланировано на лето 2027 года

В селе Асан‑Елга Кукморского района Республики Татарстан ведётся реставрация мечети 1742 года постройки — старейшей деревянной мечети региона, имеющей статус памятника культурного наследия регионального значения.

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