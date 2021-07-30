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США сократят персонал представительств в России

США сократят персонал представительств в России

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в результате введенных ограничений на найм иностранного персонала Соединенным Штатам придется уволить 182 местных сотрудника на своих дипломатических объектах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге.

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