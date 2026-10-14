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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Один из игроков «МЮ» повздорил с Лисандро из-за слов о составе после 0:2 с «Атлетико». С защитником могут не продлить контракт (Sky Sports)

Будущее Лисандро Мартинеса в «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом на фоне критики в адрес руководства клуба.

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