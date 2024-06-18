Коммунальщик из Головинского рассказала о слежке за порядком на чердаках

Жительнице пятиэтажки в Головинском районе показалось, что на чердак проникли посторонние. Тревога оказалась ложной, но женщина забеспокоилась: может ли кто-то посторонний проникнуть на чердак? Шаги на чердаке жительница корпуса 1 дома 30 на Кронштадтском бульваре услышала ночью.