Головинские вести
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Головинские вести

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Коммунальщик из Головинского рассказала о слежке за порядком на чердаках

Жительнице пятиэтажки в Головинском районе показалось, что на чердак проникли посторонние. Тревога оказалась ложной, но женщина забеспокоилась: может ли кто-то посторонний проникнуть на чердак? Шаги на чердаке жительница корпуса 1 дома 30 на Кронштадтском бульваре услышала ночью.

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