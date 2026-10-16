57-летнюю Кэтрин Зету-Джонс заподозрили в похудении с помощью "Оземпика". Звезду "Уэнсдей" и "Маски Зорро" засняли, когда она покидала шоу The View, на котором актриса продвигала фильм "Убить Джеки".
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