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Чарльз Оливейра выразил соболезнования в связи со смертью Аллана Насименту от сердечного приступа

Смерть Аллана Насименту Бразильский боец смешанных единоборств и бывший чемпион UFC Чарльз Оливейра выразил соболезнования в связи со смертью своего одноклубника Аллана Насименту, который скончался в возрасте 34 лет от сердечного приступа.

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