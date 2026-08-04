Чарльз Оливейра выразил соболезнования в связи со смертью Аллана Насименту от сердечного приступа

Смерть Аллана Насименту Бразильский боец смешанных единоборств и бывший чемпион UFC Чарльз Оливейра выразил соболезнования в связи со смертью своего одноклубника Аллана Насименту, который скончался в возрасте 34 лет от сердечного приступа.
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