Чарльз Оливейра выразил соболезнования в связи со смертью Аллана Насименту от сердечного приступа

Смерть Аллана Насименту Бразильский боец смешанных единоборств и бывший чемпион UFC Чарльз Оливейра выразил соболезнования в связи со смертью своего одноклубника Аллана Насименту, который скончался в возрасте 34 лет от сердечного приступа.