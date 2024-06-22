Главные новости СВО: как продвинулась Армия России, зачем ВСУ новый фронт в Белоруссии, супербомбы под Харьковом и рой дронов на юге РФ Ольга ВайленкоНа Харьковском направлении продолжается ожесточённое сопротивление украинских вооруженных сил (ВСУ) российским войскам.
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