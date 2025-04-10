Лжесотрудники Соцфонда обманули жителя ЯНАО на 1,3 миллиона рублей

Мошенники, представившиеся сотрудниками Соцфонда и банка, обманули 67-летнего жителя Тарко-Сале. Пенсионер перевел на «безопасный счет» почти 1,3 миллиона рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по ЯНАО.
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