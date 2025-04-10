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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Лжесотрудники Соцфонда обманули жителя ЯНАО на 1,3 миллиона рублей

Лжесотрудники Соцфонда обманули жителя ЯНАО на 1,3 миллиона рублей

Мошенники, представившиеся сотрудниками Соцфонда и банка, обманули 67-летнего жителя Тарко-Сале. Пенсионер перевел на «безопасный счет» почти 1,3 миллиона рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по ЯНАО.

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