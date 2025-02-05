У Америки нет шансов: Россия уделала ее в «гонке бомбардировщиков»

© Фото : Минобороны России 5854 прочтения Вчера The National Interest | США У США уже имеется несколько демонстрационных экземпляров боевого самолета шестого поколения B-21, а русские только разрабатывают бомбардировщик-невидимку ПАК ДА, пишет TNI.