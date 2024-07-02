Бедный Байден! Семья решила драться за кресло президента: операция «Спасение Хантера»

Если Джо Байден покинет пост президента, его сын Хантер может оказаться за решеткой на 10-15 лет. Хантер Байден обвиняется в ряде преступлений, но заключил соглашение с властями, по которому признает себя виновным в меньшем правонарушении, солгав о своей зависимости от наркотиков.