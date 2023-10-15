Израиль воздержится от обстрелов маршрута с севера на юг Газы с 10:00 до 13:00

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) для СМИ на арабском языке Авихай Эдри сообщал, что Израиль объявил, что не будет обстреливать маршрут, ведущий с севера палестинского сектора Газа в его южную часть, с 10:00 до 13:00 по местному времени (совпадает с мск), передает РИА Новости.