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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джеймс ван Римсдайк стал игроком «Коламбуса». Контракт – на год и 900 тысяч долларов

35-летний форвард подписал контракт с «Блю Джекетс» на один сезон и 900 тысяч долларов.  В прошлом сезоне 2-й номер драфта НХЛ-2007 выступал за «Бостон» – 71 матч в регулярном чемпионате и 38 (11+27) очков при полезности «+7».

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