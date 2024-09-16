Джеймс ван Римсдайк стал игроком «Коламбуса». Контракт – на год и 900 тысяч долларов

35-летний форвард подписал контракт с «Блю Джекетс» на один сезон и 900 тысяч долларов. В прошлом сезоне 2-й номер драфта НХЛ-2007 выступал за «Бостон» – 71 матч в регулярном чемпионате и 38 (11+27) очков при полезности «+7».