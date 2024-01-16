Рассекречен совершенно новый Volkswagen Tiguan L Pro. Это самый просторный Tiguan за всю историю модели

Китайский Минпром опубликовал живые фото и характеристики совершенно нового Volkswagen Tiguan L Pro. Под таким обозначением в КНР будет продаваться «растянутый» Tiguan третьего поколения, дебютировавший в Европе осенью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии