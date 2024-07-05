Иномарки погибли, а их водители и пассажиры выжили

Неудачные день, место и время выбрал для обгона водитель на дороге у моря в Крыму. В Сакском районе «Хундай Соната» пошел на обгон и столкнулся на встречной полосе с «Фольксваген Гольф» после чего «Сонату» отбросило на другой «Хундай» (LX55), который водитель собирался обогнать.